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Экономика

Изменения в бюджет Пскова на 2024 год обсудил профильный комитет городской Думы

Изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото: пресс-служба ПГД

Как доложила депутатам начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, доходы бюджета на 2024 год увеличиваются на сумму 397,5 млн рублей, на ту же сумму изменяется расходная часть бюджета. Кроме того, по ряду муниципальных программ планируется перераспределить средства между главными распорядителями.

В частности, предлагается выделить больше средств на развитие и совершенствование института добровольных народных дружин, организацию питания в школах, капремонт и ремонт дворов и проездов, благоустройство отдельных дворов и общественных территорий.

Также депутаты заслушали и приняли к сведению информацию по капремонту и ремонту дорог, дворов, проездов и объектов социальной сферы по состоянию на 1 октября 2024 года.

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