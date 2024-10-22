Может ли ребёнок продать квартиру, объяснили россиянам

17:17, 22 октября 2024, ПАИ

Дети имеют право продать квартиру с 14 лет, но только при соблюдении определённых условий, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

Чтобы ребёнок смог осуществить продажу, потребуется письменное согласие родителей или других законных представителей, пояснил парламентарий и уточнил, что это не касается эмансипированных несовершеннолетних старше 16 лет, то есть тех, кто может предоставить трудовой договор, свидетельство о браке, регистрацию в ЕГРИП или свидетельство о ведении предпринимательской деятельности.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля.