В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
В Госдуме РФ предложили разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из маткапитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля, пишет РИА Новости.
Предложенная инициатива направлена на повышение уровня жизни многодетных семей, приведёт к улучшению демографической ситуации в семье, а также поддержит отечественную автомобильную отрасль.
Помимо этого, планируют запустить целевую программу «Минивэн для многодетных», чтобы многодетные семьи смогли получить субсидии на покупку семейного автомобиля, а также оформить автокредит по льготной ставке.
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