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Политика

Семь вопросов обсудили члены бюджетного комитета Псковской гордумы

Семь вопросов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы во время заседания во вторник, 22 октября. Об этом сообщила председатель комитета Юлия Пожидаева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Один из вопросов – внесение изменения в бюджет на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Доходная часть бюджета увеличилась на 397 млн 506 тысяч рублей, рассказала Юлия Пожидаева.

Кроме того, на 92 миллиона увеличили субсидии городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов.

Также было выделено 10,5 миллиона на устройство научной детской площадки в сквере Ветеранов. «Мы весной уже выделяли туда около восьми миллионов, и сегодня администрация дала пояснение, что в 2025 году уже всё будет установлено и площадка будет функционировать», – подчеркнула Юлия Пожидаева.

Помимо этого, субсидии были выделены на капитальный ремонт улицы Германа, уточнила она.

Кроме того, увеличение средств пошло на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения для школы № 2, на ремонт ограждения «Патриота». Также увеличились суммы на развитие и совершенствование института добровольных дружин.

Были выделены дополнительные средства и на муниципальную программу развития образования и повышения эффективности реализации молодёжной политики. В том числе увеличился лимит для школы № 23, заключила Юлия Пожидаева.

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