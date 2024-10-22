О причинах ужесточения условий кредитования рассказал эксперт

11:06, 23 октября 2024, ПАИ

О причинах ужесточения условий кредитования рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас значительная часть заёмщиков направляет на платежи по кредитам и займам более 50% своего дохода», – объяснил Александр Иванов. На 1 июля 2024 года доля кредитования составила 53% совокупной задолженности по России, отметил эксперт.

Действия по ужесточению условий кредитования направлены на снижение рисков не только банков и микрофинансовых организаций, но и закредитованных граждан. «Заёмщики с высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, что может привести к потерям у банков», – пояснил спикер.

Добавим, что с 1 марта 2025 года россияне смогут воспользоваться правом самозапрета на кредитование.