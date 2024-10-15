Россияне смогут добровольно ограничить себе доступ к кредитованию

16:25, 15 октября 2024, ПАИ

Постановление, согласно которому граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, утвердило Правительство России сегодня, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

С 1 марта 2025 года россияне смогут воспользоваться правом самозапрета на кредитование как онлайн, а именно через портал «Госуслуги», так и офлайн – при личном обращении в МФЦ.

Заявление на снятие самозапрета можно подать теми же способами, но, по сообщению пресс-службы, «сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина».

Отметим, что эта процедура будет распространяться на потребительские кредиты и займы и не коснётся ипотеки, автокредита и образовательного кредита.