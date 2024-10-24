Острович может лишиться свободы за кражи в разных районах региона

14:04, 24 октября 2024, ПАИ

Острович совершил семь краж в нескольких районах и городах Псковской области, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

Мужчина украл продукты, алкоголь и корма для животных из магазинов в Великих Луках, Пскове, Новосокольниках и Острове. Ущерб составил около 32 тысяч рублей. Часть похищенных продуктов мужчина оставлял себе, а другую часть продавал незнакомцам.

Прокуратура Великих Лук направила в суд уголовное дело в отношении островича. За совершённые преступления ему грозит до двух лет лишения свободы.