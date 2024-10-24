Острович может лишиться свободы за кражи в разных районах региона
Острович совершил семь краж в нескольких районах и городах Псковской области, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.
Мужчина украл продукты, алкоголь и корма для животных из магазинов в Великих Луках, Пскове, Новосокольниках и Острове. Ущерб составил около 32 тысяч рублей. Часть похищенных продуктов мужчина оставлял себе, а другую часть продавал незнакомцам.
Прокуратура Великих Лук направила в суд уголовное дело в отношении островича. За совершённые преступления ему грозит до двух лет лишения свободы.
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