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Экономика

Российские власти усилили контроль над ценами на сливочное масло

Правительство РФ усилило контроль над ценами на сливочное масло, пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Патрушева.

Фото сгенерировано нейросетью

Импорт сливочного масла в Россию активизирован. «Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции», – заявил Дмитрий Патрушев.

В связи с увеличением себестоимости производства цены на сливочное масло с начала года выросли на 17,96%. В Псковской области цены на продукт выросли на 1,23% в первую неделю октября.

На фоне растущих цен на масло российские производители в очередной раз прибегают к маскировке роста цен с помощью уменьшения веса упаковки – так называемой шринкфляции. Вместо стандартного веса упаковки в 180 граммов на полках магазинов появились пачки по 160 и 175 граммов.

Добавим, что некоторые торговые сети городов России стали упаковывать сливочное масло в футляры-антикражи, а в некоторых случаях и вовсе убирать его с прилавков. Такая мера связана с учащением случаев кражи продукта в регионах страны.

Напомним, что красная икра также начала дорожать в России, в связи с чем снизилось её потребление. По данным Росстата, средний чек при покупке продукта с прилавков магазинов в сентябре составил 4,8 тысячи рублей за килограмм, увеличившись на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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