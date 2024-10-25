Уголовное дело завели на жительницу Псковской области за показанный коллеге секретный документ

09:17, 25 октября 2024, ПАИ

Сотрудниками Управления ФСБ России по Псковской области пресечена противоправная деятельность сотрудницы одного из государственных казенных учреждений Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что гражданка в рамках своей служебной деятельности была допущена к сведениям, составляющим государственную тайну. С документами, имеющими гриф секретности «секретно», она без законных на то оснований под подпись ознакомила коллегу, который не имел допуска к подобной информации.

Уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ и 276 УК РФ) возбуждено Следственным отделом УФСБ России по Псковской области.

Расследование продолжается.