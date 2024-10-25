Предстоящий хореографический Максимовский фестиваль обсудят в медиацентре ПАИ

11:04, 25 октября 2024, ПАИ

Пресс-конференция о приближающемся открытом региональном фестивале по хореографическому искусству пройдёт в медиацентре ПАИ в пятницу, 25 октября, в 12:00. Фестиваль посвящён творчеству заслуженного работника культуры РСФСР, известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Константиновича Максимова.

На вопросы журналистов ответят руководитель заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры» Ирина Казимир (Псков), заслуженный артист России, преподаватель народно-сценического танца Алексей Рубцов (Кострома), председатель общественного совета при комитете по культуре Псковской области Сергей Коротков.

В рамках фестиваля в ноябре пройдут мастер-классы, конкурс хореографических коллективов Псковской области и вечер, посвящённый творчеству Владимира Максимова.

Напомним, автономная некоммерческая организация культуры, искусства и спорта «Центр талантов» в 2024 году получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив на реализацию творческого социального проекта «Региональный фестиваль хореографического искусства».