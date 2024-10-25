Кондиционеры и холодильники подорожают в России

16:03, 25 октября 2024, ПАИ

Продавцы электроники предупредили о росте цен на холодильники и кондиционеры, а также о задержках поставок из-за требований Министерства природных ресурсов РФ к ввозу техники хладагентами, пишет РБК.

Изменения затронут 90 % кондиционеров и 50 % холодильников. Это связано с требованиями к лицензированию этих видов товаров. Следовательно, из-за стоимости лицензирования и возможного задержания товара на таможне цена на холодильники и кондиционеры возрастёт.

В связи с нововведениями некоторые компании уже приступили к действиям для минимизации негативного влияния происходящих изменений.