Кондиционеры и холодильники подорожают в России
Продавцы электроники предупредили о росте цен на холодильники и кондиционеры, а также о задержках поставок из-за требований Министерства природных ресурсов РФ к ввозу техники хладагентами, пишет РБК.
Изменения затронут 90 % кондиционеров и 50 % холодильников. Это связано с требованиями к лицензированию этих видов товаров. Следовательно, из-за стоимости лицензирования и возможного задержания товара на таможне цена на холодильники и кондиционеры возрастёт.
В связи с нововведениями некоторые компании уже приступили к действиям для минимизации негативного влияния происходящих изменений.
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