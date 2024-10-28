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Политика

Александр Котов прокомментировал избрание Михаила Шауркина главой Дновского округа

Избрание Михаила Шауркина главой Дновского муниципального округа прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

  • Выборы главы прошли в Дновском муниципальном округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Выборы главы прошли в Дновском муниципальном округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Выборы главы прошли в Дновском муниципальном округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Выборы главы прошли в Дновском муниципальном округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Выборы главы прошли в Дновском муниципальном округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Выборы главы прошли в Дновском муниципальном округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Выборы главы прошли в Дновском муниципальном округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Выборы главы прошли в Дновском муниципальном округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Во-первых, это опыт работы, – отметил Александр Котов. – Пять лет Михаил Николаевич возглавлял район, и за это время, на мой взгляд, никаких серьёзных нареканий со стороны правительства Псковской области и областного Собрания депутатов не было – глава справляется с поставленными задачами, причём с неплохими показателями».

Кроме того, Михаил Шауркин ответственно относится к работе, внимательно следит за тем, что происходит в муниципалитете, старается организовать работу по участию во всех госпрограммах, уточнил Александр Котов.

«Считаю, что Михаилу Шауркину вполне можно доверить теперь уже Дновский муниципальный округ на очередной срок полномочий. Рад констатировать, что депутаты окружного Собрания разделяют эту позицию», – заключил спикер Собрания.

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