В Финляндии приступили к конфискации российского госимущества

16:43, 28 октября 2024, ПАИ

Суд в Финляндии по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, пишет ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

«Арест вступил в силу 24 октября, то есть в четверг на прошлой неделе. Наложен арест на участок площадью 3 326 кв. м. Конфискация означает, что имущество не может быть передано, заложено или отчуждено», - уточнило издание.

По его сведениям, это уже второй арест, связанный с РЦНК. Впервые он был наложен в 2023 году, но впоследствии снят.

Нынешний арест связан с иском компании «Нафтогаз Украины» о процедуре принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге по поводу компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.