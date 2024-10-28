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Политика

В Финляндии приступили к конфискации российского госимущества

Суд в Финляндии по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, пишет ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

«Арест вступил в силу 24 октября, то есть в четверг на прошлой неделе. Наложен арест на участок площадью 3 326 кв. м. Конфискация означает, что имущество не может быть передано, заложено или отчуждено», - уточнило издание.

По его сведениям, это уже второй арест, связанный с РЦНК. Впервые он был наложен в 2023 году, но впоследствии снят.

Нынешний арест связан с иском компании «Нафтогаз Украины» о процедуре принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге по поводу компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

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