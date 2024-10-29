Обилие фестивалей в Псковской области объяснила Ольга Тимофеева

17:10, 29 октября 2024, ПАИ

Обилие фестивалей и мероприятий в Псковской области объяснила заместитель губернатора Ольга Тимофеева во время эфира программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

«Мы три-четыре форума проводим в обязательном порядке. Это те мероприятия, которые являются брендовыми и носят федеральные уровни. Это, например, День пушкинской поэзии и русской культуры, фестиваль «Виноград», на котором мы акцентируем внимание на собственном производителе и вовлекаем в сферу культуры спорт, молодёжную политику, науку и проводим такой консолидированный мультифестиваль», – отметила гостья радиоэфира.

По её словам, скоро на площадке Росконгресса состоится форум, где в том числе будет представлен опыт Псковского региона по проведению ярмарки «Виноград».

«Кроме того, есть ещё один замечательный проект – Фестиваль русской музыки. Здесь мы работаем в тандеме с другими фестивалями классической музыки. Мы его вынесли из зала и начали пробовать новые форматы. Таким образом у нас зародилась «Музыка на воде», «На страже мира». Мероприятие теперь носит различные форматы», – рассказала Ольга Тимофеева.

Также скоро состоится подведение итогов Международной премии Russian Event Awards. «Настолько интересно, что все эксперты знают и говорят: «Это Псковская область, опять они что-то новое придумали», – сказала она.

Кроме того, с помощью форумов и фестивалей в Псковской области дают возможность соприкоснуться жителям с определённым направлением, например, хоровым искусством или молодёжными форматами.