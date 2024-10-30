Кредитная сознательность россиян упала до минимума

13:30, 30 октября 2024, ПАИ

По итогам третьего квартала нынешнего года индекс кредитной сознательности россиян снизился до минимального значения с середины 2020 года – до 1,51 пункта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные расчёта бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Так, с июля по сентябрь 2024 года индекс кредитной сознательности уменьшился на 0,06 пункта. Снижение началось ещё в последней четверти 2023 года, с тех пор индекс потерял 0,27 пункта.

«Кредитное поведение» оценивается с помощью информации о динамике просроченной задолженности – в первую очередь сроком свыше 90 дней, объяснил генеральный директор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Падению индекса сопутствуют ухудшение возврата денежных средств клиентами по графикам платежей и увеличение частоты выхода российских заёмщиков на просрочку, считает эксперт.

По итогам августа 2024 года, по приведённой Олегом Лагуткиным оценке, около 6,2 миллиона договоров находилось в просрочке, а за аналогичный период прошлого года их было на 0,8 миллиона меньше – 5,4 миллиона.

Напомним, что ужесточение условий кредитования направлено на снижение рисков как закредитованных граждан, так и банков.