Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Кредитная сознательность россиян упала до минимума

По итогам третьего квартала нынешнего года индекс кредитной сознательности россиян снизился до минимального значения с середины 2020 года – до 1,51 пункта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные расчёта бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Индекс кредитной сознательности россиян снизился на 1,51 пункта. Фото: ПАИ

Так, с июля по сентябрь 2024 года индекс кредитной сознательности уменьшился на 0,06 пункта. Снижение началось ещё в последней четверти 2023 года, с тех пор индекс потерял 0,27 пункта.

«Кредитное поведение» оценивается с помощью информации о динамике просроченной задолженности – в первую очередь сроком свыше 90 дней, объяснил генеральный директор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Падению индекса сопутствуют ухудшение возврата денежных средств клиентами по графикам платежей и увеличение частоты выхода российских заёмщиков на просрочку, считает эксперт.

По итогам августа 2024 года, по приведённой Олегом Лагуткиным оценке, около 6,2 миллиона договоров находилось в просрочке, а за аналогичный период прошлого года их было на 0,8 миллиона меньше – 5,4 миллиона.

Напомним, что ужесточение условий кредитования направлено на снижение рисков как закредитованных граждан, так и банков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 октября 2024

Круглый стол «Семейный бизнес: истоки и развитие» проходит в медиацентре ПАИ
30 октября 2024

Три тысячи ипотечных кредитов выдано в Псковской области за восемь месяцев
30 октября 2024

Кредитная сознательность россиян упала до минимума
30 октября 2024

74% работающих псковичей предпочтут премию корпоративу
30 октября 2024

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума 2012 года
29 октября 2024

Псковичам назвали три причины роста цен на сливочное масло
29 октября 2024

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году
29 октября 2024

Псковичам не стоит ждать снижения цен на сливочное масло – эксперты

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...