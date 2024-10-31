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Экономика

В России выросли цены на картофель

Картофель продолжает дорожать в России уже третью неделю подряд. Такая тенденция замечена и в Псковской области. Несмотря на то что сбор урожая уже подходит к концу, ценник всё равно увеличивается, пишет газета «Известия».

В России выросли цены на картофель. Фото: ПАИ

Согласно данным Росстата, с 8 по 14 октября цены на овощи увеличились на 1,3%, затем с 15 по 21 октября рост составил 2%, а с 22 по 28 октября – 3,1%. С начала года стоимость овощей, по официальным данным, возросла на 54,7%.

Рост цен в рознице зафиксирован в ряде регионов: Псковской области, Башкирии, Мурманской, Оренбургской и Вологодской областях.

Производители объясняют удорожание сокращением посевных площадей, аномальными погодными условиями, повышением стоимости логистики и другими факторами.

В прошлом году был собран рекордный урожай картофеля – 8,6 млн тонн. Оптово-отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года колебалась в пределах 11–12 рублей за килограмм. То есть аграрии продавали свою продукцию либо по себестоимости, либо даже ниже. Поэтому на фоне уровня прошлого года наблюдается рост цен, пояснил исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников.

Климатические условия текущего года способствовали тому, что товарного картофеля сейчас меньше, чем в прошлом году. Также растет себестоимость производства из-за дорогих кредитов, добавил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что торговые сети принимают меры для смягчения ценового давления.

Ранее ПАИ выяснило, почему в Псковской области увеличивается цена на сливочное масло.

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