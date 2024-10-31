Почти 250 человек посетили ярмарку трудоустройства в Пскове

17:29, 31 октября 2024, ПАИ

236 человек посетили ярмарку трудоустройства в кадровом центре «Работа России» по Пскову и Псковскому району, которая прошла сегодня, 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в областном Центре занятости.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов















Всего на площадке было представлено 30 организаций. Среди них были ведущие работодатели региона – крупные промышленные предприятия, в том числе, относящиеся к ОПК. Псковичей смогли познакомить с 600 вакансиями. Кроме того, 36 человек пригласили на второй тур собеседований.

Также специалисты кадрового центра «Работа России» организовали мастер-классы по составлению выигрышного резюме и провели профориентационные тестирования для всех желающих. Также сотрудники молодежного кадрового центра провели посетителям игру «Кадры».