Почти 250 человек посетили ярмарку трудоустройства в Пскове
236 человек посетили ярмарку трудоустройства в кадровом центре «Работа России» по Пскову и Псковскому району, которая прошла сегодня, 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в областном Центре занятости.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
Всего на площадке было представлено 30 организаций. Среди них были ведущие работодатели региона – крупные промышленные предприятия, в том числе, относящиеся к ОПК. Псковичей смогли познакомить с 600 вакансиями. Кроме того, 36 человек пригласили на второй тур собеседований.
Также специалисты кадрового центра «Работа России» организовали мастер-классы по составлению выигрышного резюме и провели профориентационные тестирования для всех желающих. Также сотрудники молодежного кадрового центра провели посетителям игру «Кадры».
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