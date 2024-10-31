Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове
Ярмарка трудоустройства проходит на площадке Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району в четверг, 31 октября, передает корреспондент ПАИ.
На мероприятии каждый желающий может встретиться и пройти собеседование с работодателями, получить консультации специалистов службы занятости населения по трудоустройству, возможностям обучения, переобучения, повышения квалификации.
Напомним, что на осенней ярмарке трудоустройства предложили почти 600 вакансий.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 октября 2024
Захоронение погибшего в Великую Отечественную войну поэта Мукая Элебаева нашли в Псковском районе