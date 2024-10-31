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Общество

Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове

Ярмарка трудоустройства проходит на площадке Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району в четверг, 31 октября, передает корреспондент ПАИ.

  • Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове
    Фото: ПАИ

На мероприятии каждый желающий может встретиться и пройти собеседование с работодателями, получить консультации специалистов службы занятости населения по трудоустройству, возможностям обучения, переобучения, повышения квалификации.

Напомним, что на осенней ярмарке трудоустройства предложили почти 600 вакансий.

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