Фасад дома на Четырёх углах отремонтировали в Пскове
Фасад жилого дома на Четырёх углах в Пскове отремонтировали в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.
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Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
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Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
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Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
Фасад многоквартирного дома на улице Максима Горького, 14/6 обновили в рамках краткосрочного плана ремонта на 2024 год. Сам дом построили в 1957 году.
Подрядчик отремонтировал штукатурку стен с выравниванием, цоколь и откосы, покрасил стены и ограждения балконов, восстановил декоративные элементы венчающего карниза. Кроме того, в местах общего пользования поменяли окна и двери и установили металлические козырьки над входом.
Напомним, что размер минимального взноса на капремонт изменится в Псковской области.
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