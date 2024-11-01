Фасад дома на Четырёх углах отремонтировали в Пскове

10:24, 01 ноября 2024, ПАИ

Фасад жилого дома на Четырёх углах в Пскове отремонтировали в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.



Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области



Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области



Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области





Фасад многоквартирного дома на улице Максима Горького, 14/6 обновили в рамках краткосрочного плана ремонта на 2024 год. Сам дом построили в 1957 году.

Подрядчик отремонтировал штукатурку стен с выравниванием, цоколь и откосы, покрасил стены и ограждения балконов, восстановил декоративные элементы венчающего карниза. Кроме того, в местах общего пользования поменяли окна и двери и установили металлические козырьки над входом.

Напомним, что размер минимального взноса на капремонт изменится в Псковской области.