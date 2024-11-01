Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фасад дома на Четырёх углах отремонтировали в Пскове

Фасад жилого дома на Четырёх углах в Пскове отремонтировали в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.

  • Фасад дома на четырех углах отремонтировали в Пскове
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
  • Фасад дома на четырех углах отремонтировали в Пскове
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
  • Фасад дома на четырех углах отремонтировали в Пскове
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Фасад многоквартирного дома на улице Максима Горького, 14/6 обновили в рамках краткосрочного плана ремонта на 2024 год. Сам дом построили в 1957 году.

Подрядчик отремонтировал штукатурку стен с выравниванием, цоколь и откосы, покрасил стены и ограждения балконов, восстановил декоративные элементы венчающего карниза. Кроме того, в местах общего пользования поменяли окна и двери и установили металлические козырьки над входом.

Напомним, что размер минимального взноса на капремонт изменится в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 ноября 2024

Чумной доктор и зловещий треугольник: 27 человек станут участниками конкурса косплея в Пскове
01 ноября 2024

«Большой этнографический диктант» стартовал в Псковской области
01 ноября 2024

Новое оборудование появилось в Куньинской школе
01 ноября 2024

Первый снег выпал в Псковской области
01 ноября 2024

Хореографический ансамбль «Феникс» представил Великие Луки на международном конкурсе танца в Саранске
01 ноября 2024

Мокрый снег и сильный северный ветер ожидаются в Псковской области 2 ноября
01 ноября 2024

Фасад дома на Четырёх углах отремонтировали в Пскове
01 ноября 2024

Протоиерей Олег Тэор из Пскова отмечает 80-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...