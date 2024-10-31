Размер минимального взноса на капремонт изменится в Псковской области
Депутаты Псковского областного Собрания на 38-й сессии согласовали размер минимального взноса на капремонт на 2025 год. Региональное правительство утвердит его до 1 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.
Для жителей домов без лифта в следующем году взнос составит 11,58 рубля за квадратный метр, в многоэтажках с лифтами – 13,24 рубля за квадратный метр.
Предложенный размер минимального взноса на капитальный ремонт в три раза ниже экономически обоснованного.
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