Псковских школьников приглашают принять участие в историко-краеведческой олимпиаде

15:27, 01 ноября 2024, ПАИ

Учащихся 7–11-х классов школ Пскова приглашают принять участие в 27-й историко-краеведческой олимпиаде, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Олимпиада состоит из трёх этапов. В рамках первого этапа (с 1 ноября по 20 декабря) школы выбирают три лучшие работы по темам, предложенным организационным комитетом. Второй этап конкурса проходит с учётом представления этих работ до 20 февраля. Победители второго этапа будут приглашены для участия в третьем, очном этапе, который состоится в зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва до 29 марта.

Жюри будет оценивать работы на всех этапах в баллах. Итоги подведут после каждого этапа. Победителей наградят одним дипломом I степени, двумя дипломами II степени, тремя дипломами III степени, памятными подарками.

Учащиеся, которые представят лучшие работы на втором и третьем этапах, также получат призы и подарки.

Подробно с положением 27-й городской краеведческой олимпиады школьников можно познакомиться в группе Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что олимпиада нацелена на то, чтобы стимулировать у школьников интерес к детальному изучению истории родного края. Девиз олимпиады в этом учебном году – «Победа – значит, торжествует жизнь!» (И. В. Иванов). Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.