В одном из регионов России дикие олени массово уводят домашних из стад, введён режим ЧС
Режим ЧС ввели в Олененкском районе Якутии из-за увода домашних оленей дикими северными оленями Таймырской популяции, сообщила глава муниципалитета Елена Иванова в своём Telegram-канале.
Распоряжение дали из-за увода домашних оленей из стад № 5 и № 3 муниципального унитарного предприятия «Олененкский» и угрозы увода из стада № 1 и № 2.
Бригады оленеводов и охотников будут охранять домашних оленей, отметила Елена Иванова.
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