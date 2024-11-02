В одном из регионов России дикие олени массово уводят домашних из стад, введён режим ЧС

17:40, 02 ноября 2024, ПАИ

Режим ЧС ввели в Олененкском районе Якутии из-за увода домашних оленей дикими северными оленями Таймырской популяции, сообщила глава муниципалитета Елена Иванова в своём Telegram-канале.

Распоряжение дали из-за увода домашних оленей из стад № 5 и № 3 муниципального унитарного предприятия «Олененкский» и угрозы увода из стада № 1 и № 2.

Бригады оленеводов и охотников будут охранять домашних оленей, отметила Елена Иванова.