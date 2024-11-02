Кошка Маша из ГКЦ участвует в конкурсе Министерства культуры РФ

19:54, 02 ноября 2024, ПАИ

Кошка Маша из Городского культурного центра Пскова участвует в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры РФ.

«Машуня – грациозная леди на страже порядка, она очень ласковая и общительная. Если что не так, оповестит об этом всех сотрудников центра!» – говорится в сообщении канала.

Отметим, что кошка Маша неоднократно посещала заседание Псковской городской Думы. Ранее ПАИ собрало досье на пушистого ревизора.