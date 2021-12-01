ПАИ собрало досье на пушистого ревизора Псковской гордумы

18:36, 01 декабря 2021, ПАИ

Заседание комитетов Псковской городской Думы сегодня, 1 декабря, пришел проконтролировать кот. Пушистый чинно проследовал в зал заседания, обнюхал провода, подошел поприветствовать главу города Елену Полонскую, а потом отправился по своим делам. Пока серый гость расхаживал по залу ГКЦ, депутаты прервали обсуждение важных городских вопросов и кинулись его гладить и снимать на видео. Псковское агентство информации решило выяснить, кто этот пушистый участник заседания.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе городского культурного центра Пскова, инженер по охране труда Лариса Баранова рассказала об усато-полосатом члене коллектива городского культурного центра кошке Маше.

Кошка живет в Городском культурном центре уже третий год и помогла избавиться от мышей, которых не могли вытравить никакими средствами.

«У нас есть договор с санэпидемстанцией, они поставляли нам разные средства для того, чтобы вытравить мышей, здание уже старое, была такая проблема. Но ничего не помогало и мы решили завести кошку», - поделилась женщина. Кошку подарила девушка из коллектива псковского ансамбля песни и танца «Радуга», у нее котенилась кошка, и она предложила отдать котенка в ГКЦ. С появлением Маши сразу исчезла проблема с мышами, и с тех пор кошка полноправный член коллектива и хозяйка дома культуры.

За Машей ухаживают все, как такового хозяина нет, хотя сама кошка из всех сотрудников выделяет рабочего по обслуживанию здания Олега Ермолова, который и дал ей имя.

«Назвал Машей, потому что когда-то у самого была кошка и вот назвал в ее честь», - с улыбкой на лице рассказал Олег Ермолов, пока мы искали Машу по зданию культурного центра. Как оказалось, на самом деле принесли две кошки, которых назвали Даша и Маша, но Даша убежала и осталась только эта красавица.

Олег приходит раньше всех и кошка всегда ходит с ним рядом. Когда у него выходной, то за кошкой присматривают охранники, вечером всегда ждут, когда Маша придет с улицы и только потом закрывают двери.

«В туалет ходит на улицу, в здании никогда не замечали за ней сюрпризов, она у нас очень воспитанная. Специального уголка у нее нет, спит и отдыхает там, где захочет, как самая настоящая хозяйка дворца, ей есть, где разгуляться», - говорит Олег Ермолов. Он же покупает Машке корм на неделю. Колбасу, которой пытаются угостить кошку в бухгалтерии, она не ест.

Кошкой всегда под присмотром, о ней заботятся и лечат, если она заболела. Лариса Баранова рассказала, что после стерилизации Маша куда-то ушла. Ее всем коллективом не могли долго найти, все были расстроены и переживали.

«Она нашлась совершенно неожиданно, просто вышла откуда-то, видимо спряталась в одном из помещений. Радовались не только сотрудники, но и все коллективы, которые нас посещают», - рассказала она.

По характеру кошка очень спокойная, никогда не замечали, чтобы царапала кого-то или кусала, стены или диваны не дерет, как любят делать некоторые домашние коты.

«Маша очень свободолюбивая и знает себе цену, на руки не дается, не любит такое, но если захочет, то сама может подойти, чтобы ее погладили», - рассказали сотрудники ГКЦ. Лариса Юрьевна в шутку замечает, что Машка - это типаж независимого человека.

«Было у нас как-то интервью, а наша Маша маленькая была, заигралась за кулисами и пришлось ловить ее по сцене. А сегодня вот выбежала на заседание. Ее даже никто не остановил!», - поделилась Баранова.

У Маши есть любимые места: чаще всего выступ возле колонки на втором этаже, подоконники, а сейчас любит пристроиться на деревянный стенд и наблюдать за стройкой и строителями.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







На вопрос корреспондента о том, не хотят ли они завести страницу в социальных сетях для кошечки, как у кота Владыки, Лариса Баранова ответила, что такое предложение поступало от молодой части коллектива, но пока слишком много суматохи и дел, чтобы этим заняться, но думают об этом и надеются, что Маша станет псковской звездой.

Напомним, что такие усатые стражи есть и в музее-заповеднике «Михайловское» в Пушкиногорском районе. Они охраняют покой усадеб, в которых творил Александр Пушкин, а иногда и выступают в роли «котов учёных».