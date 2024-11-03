Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

65-летняя пенсионерка пропала в лесу в Псковском районе

65-летняя Галина Лазарева пропала в деревне Крипецкое-1 Псковского района, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

65-летняя пенсионерка пропала в лесу в Псковском районе. Фото: «ЛизаАлерт. Псковская область»

2 ноября она ушла из дома в лес и не вернулась.

Рост женщины – 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, короткая стрижка, чёрные волосы.

Была одета в чёрные штаны. С собой были рюкзак-мешок и ведро.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Галины Лазаревой, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 ноября 2024

65-летняя пенсионерка пропала в лесу в Псковском районе
03 ноября 2024

Водитель пострадал после опрокидывания автомобиля в кювет в Плюсском районе
03 ноября 2024

Автомобиль охотников загорелся во время движения в Плюсском районе
03 ноября 2024

Два человека пострадали в ночном ДТП в Плюсском районе
02 ноября 2024

Пешеход погиб в результате двойного наезда автомобилей в Псковском районе
02 ноября 2024

Тройное ДТП произошло на мосту в Острове
02 ноября 2024

Подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков капремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове
02 ноября 2024

Прокуратура поставила на контроль работу подрядчика, реконструирующего здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...