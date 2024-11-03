65-летняя пенсионерка пропала в лесу в Псковском районе

17:20, 03 ноября 2024, ПАИ

65-летняя Галина Лазарева пропала в деревне Крипецкое-1 Псковского района, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

2 ноября она ушла из дома в лес и не вернулась.

Рост женщины – 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, короткая стрижка, чёрные волосы.

Была одета в чёрные штаны. С собой были рюкзак-мешок и ведро.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Галины Лазаревой, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.