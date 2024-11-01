Юрий Семёнов избран главой Порховского муниципального округа

10:44, 01 ноября 2024, ПАИ

Юрий Семёнов избран главой Порховского муниципального округа. По итогам тайного голосования его единогласно поддержали все 14 присутствующих депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В сессии окружного Собрания принял участие спикер регионального парламента Александр Котов.

«За короткий срок Юрий Валентинович сумел досконально вникнуть в проблемы Порховского района, выделить наиболее главные из них и построить работу так, чтобы, используя имеющиеся ресурсы госпрограмм – с привлечением и регионального, и федерального бюджетов, решить наиболее острые из них, – прокомментировал итоги голосования Александр Котов. – Юрий Семёнов в совершенстве освоил все инструменты, вникает в проблемы людей, внимательно относится к обращениям, работает заинтересованно и нацелен на результат. Люди это видят, поэтому неудивительно, что депутаты поддержали его кандидатуру. Думаю, у Юрия Валентиновича всё получится!»

Ранее на этой неделе депутаты районных Собраний избрали главой Дновского муниципального округа Михаила Шауркина, главой Плюсского муниципального округа – Наталью Иванову.