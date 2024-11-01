Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Юрий Семёнов избран главой Порховского муниципального округа

Юрий Семёнов избран главой Порховского муниципального округа. По итогам тайного голосования его единогласно поддержали все 14 присутствующих депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В сессии окружного Собрания принял участие спикер регионального парламента Александр Котов.

«За короткий срок Юрий Валентинович сумел досконально вникнуть в проблемы Порховского района, выделить наиболее главные из них и построить работу так, чтобы, используя имеющиеся ресурсы госпрограмм – с привлечением и регионального, и федерального бюджетов, решить наиболее острые из них, – прокомментировал итоги голосования Александр Котов. – Юрий Семёнов в совершенстве освоил все инструменты, вникает в проблемы людей, внимательно относится к обращениям, работает заинтересованно и нацелен на результат. Люди это видят, поэтому неудивительно, что депутаты поддержали его кандидатуру. Думаю, у Юрия Валентиновича всё получится!»

Ранее на этой неделе депутаты районных Собраний избрали главой Дновского муниципального округа Михаила Шауркина, главой Плюсского муниципального округа – Наталью Иванову.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 ноября 2024

Юрий Семёнов избран главой Порховского муниципального округа
01 ноября 2024

Михаил Ведерников обсудил с сенаторами Совета Федерации ключевые для региона проекты
31 октября 2024

Александр Котов: Областное Собрание будет оказывать всевозможную поддержку для реализации мусорной реформы
31 октября 2024

Ирина Иванова останется советником главы Пскова на общественных началах
31 октября 2024

Александр Котов: Для обеспечения экономически выгодного тарифа регоператора власть готова предусмотреть субсидии из бюджета
31 октября 2024

Делегация Совета Федерации в Псковской области
31 октября 2024

Расширен перечень специальностей для получения «псковского гектара»
31 октября 2024

Сенаторы посетили новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...