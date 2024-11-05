Тело пенсионера обнаружили на пожаре в Островском районе
Тело 70-летнего мужчины обнаружили на пожаре в деревне Спиры Островского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка.ПАИ».
Возгорание произошло в жилом доме. По предварительным причинам пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
Об обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 ноября 2024
В Псковском районе мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности ребёнка
05 ноября 2024
Ещё около трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за телефонных мошенников