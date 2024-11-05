Тело пенсионера обнаружили на пожаре в Островском районе

17:24, 05 ноября 2024, ПАИ

Тело 70-летнего мужчины обнаружили на пожаре в деревне Спиры Островского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка.ПАИ».

Возгорание произошло в жилом доме. По предварительным причинам пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Об обстоятельства произошедшего выясняются.