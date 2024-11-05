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ФК «Псков» признали лидером в СЗФО по управлению, дисциплине и инфраструктуре

Футбольный клуб «Псков» занял второе место в ежегодном рейтинге спортивных школ, организованном ОФФ «Северо-Запад». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Рейтинг составляли по шести критериям: «Спортивные результаты», «Лицензирование и инфраструктура», «Медиа», «Маркетинг», «Управление» и «Дисциплина».

«Псков» занял второе место среди 11 организаций, лишь на полбалла уступив спортшколе «Ленинградец». Замкнула тройку лидеров СШОР-5 из Калининграда. Четвёртое место досталось великолукскому «Экспрессу». Среди участников также есть калининградская «Балтика», новгородский «Электрон» и другие структуры из Коми, Карелии, а также Вологодской и Костромской областей.

Среди отдельных критериев ФК «Псков» стал единоличным лидером в «Управлении» (прохождение заявочной кампании, уровень менеджмента школы, организация логистики и работа в модуле «Выезды»), «Лицензировании и инфраструктуре» (прохождение процедуры лицензирования, инфраструктура стадиона, его доступность для проведения матчей, комфорт зрителей, визуальная картинка) и «Дисциплине» (количество нарушений, вынесенных на рассмотрение дисциплинарным комитетом).

Кстати, великолукский «Экспресс» стал одним из лидеров по критерию «Маркетинг». ОФФ «Северо-Запад» отмечает его активность, инициативность, выполнение задач продвижения бренда ЮФЛ, подготовку коммерческого отчёта и участие в маркетинговом и экологическом чемпионатах.

Напомним, что по итогам 2023 года клуб «Псков» также занял второе место в этом рейтинге.

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