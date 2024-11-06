Семь пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

10:27, 06 ноября 2024, ПАИ

Семь пожаров ликвидировали пожарные за двое суток в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание жилого дома произошло в деревне Спиры Островского района. При ликвидации пожара обнаружили труп 70-летнего мужчины. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. Две хозпостройки удалось спасти.

Также возгорание двух автомобилей потушили на улице Алёхина в Пскове. Предположительная причина пожаров – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Кроме того, жилой дом горел на улице Лагерной в Стругах Красных. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли соседний жилой дом и хозяйственную постройку.

Помимо этого, возгорание в бане потушили в деревне Амосово Псковского района. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Также пожарным удалось ликвидировать возгорание в подвале многоквартирного дома на улице Коммунальной в Пскове. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, возгорание бани потушили в деревне Копылово Великолукского района. Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, пожарные смогли ликвидировать возгорание в двухквартирном жилом доме на улице Гастелло в Острове-2. На месте происшествия обнаружили труп 57-летнего мужчины. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Жилой дом и две хозпостройки удалось спасти.