Продажа билетов на «Кулов-фест» в Пскове откроется 6 ноября в 17:00

14:23, 06 ноября 2024, ПАИ

С 11 по 16 декабря в Псковском театре драмы пройдет «Кулов-фест». Фестиваль соберет в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Продажа билетов на «Кулов-фест» откроется сегодня, 6 ноября, в 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

В афишу «Кулов-феста» вошли спектакли:

- «Приключения Рустема» Казанского татарского театра юного зрителя им. Г. Кариева (спектакль – лауреат специального приза жюри «Золотой маски – 2024» «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя»).

- «Лютый» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан).

- «Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан).

- «Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан).

- «Нос» Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург)



В 2025 году режиссер Тимур Кулов поставит в Пскове спектакль «Каинова печать» по пьесе Леонида Андреева. В преддверии репетиций «Кулов-фест» познакомит псковичей с достижениями и творческим почерком режиссера, впервые приступающего к работе на псковских подмостках.