Продажа билетов на «Кулов-фест» в Пскове откроется 6 ноября в 17:00
С 11 по 16 декабря в Псковском театре драмы пройдет «Кулов-фест». Фестиваль соберет в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Продажа билетов на «Кулов-фест» откроется сегодня, 6 ноября, в 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.
В афишу «Кулов-феста» вошли спектакли:
- «Приключения Рустема» Казанского татарского театра юного зрителя им. Г. Кариева (спектакль – лауреат специального приза жюри «Золотой маски – 2024» «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя»).
- «Лютый» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан).
- «Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан).
- «Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан).
- «Нос» Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург)
В 2025 году режиссер Тимур Кулов поставит в Пскове спектакль «Каинова печать» по пьесе Леонида Андреева. В преддверии репетиций «Кулов-фест» познакомит псковичей с достижениями и творческим почерком режиссера, впервые приступающего к работе на псковских подмостках.
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