Банк России заявил о вероятности повышения ключевой ставки

16:04, 06 ноября 2024, ПАИ

Банк России заявил о вероятности очередного повышения ключевой ставки на будущем заседании совета директоров в декабре. Об этом регулятор сообщил в своём Telegram-канале.

«Обновлённый среднесрочный прогноз предполагает более высокую прогнозную траекторию ключевой ставки на 2025–2026 годы, что необходимо для стабилизации инфляции на цели вблизи 4 %», – следует из материалов обсуждения ключевой ставки.

В нынешнем году средняя ключевая ставка за год составит 17,5 % годовых, но находиться будет в диапазоне 21–21,3 % с 28 октября и до конца года. В двух последующих годах средняя ключевая ставка составит от 17 до 20 % и от 12 до 13 % годовых соответственно.

Напомним, что 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21 %. Это уже третье повышение ключевой ставки за прошедшие месяцы 2024 года.