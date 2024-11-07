В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина

09:47, 07 ноября 2024, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

7 ноября на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на Ленинградском шоссе поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали 31-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.