В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
7 ноября на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на Ленинградском шоссе поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали 31-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
По факту кражи проводится проверка.
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