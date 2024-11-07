Стоматолог из Великих Лук заплатит пациенту компенсацию в 300 тысяч рублей

12:49, 07 ноября 2024, ПАИ

Стоматолог из Великих Лук за причинённый ущерб здоровью заплатит пациенту компенсацию в 300 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



В январе 2023 года при оказании стоматологической помощи частнопрактикующий врач причинил вред здоровью истца. В связи с чем мужчина просил взыскать с врача-стоматолога компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также убытки в связи с понесенными материальными затратами на последующее лечение.

Судебная экспертиза установила, что при оказании стоматологической помощи не были приняты все необходимые меры для установления правильного диагноза, процесс лечения не соответствовал стандартам оказания стоматологической медицинской помощи, что привело к ухудшению состояния здоровья истца и стало причиной его госпитализации. В связи с неудачным лечением у ответчика истец перенес шесть операций в области стоматологии.



Суд признал наличие дефектов при оказании ответчиком стоматологической медицинской помощи и частично удовлетворил иск, взыскав с врача компенсацию морального вреда, убытки и штраф по закону о защите прав потребителей.