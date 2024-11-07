В России временно сократят поставки индейки

13:25, 07 ноября 2024, ПАИ

В России сократятся плановые объёмы производства и поставок птицы на прилавки торговых сетей до 10 января 2025 года. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо крупнейшего производителя индейки – группу компаний «Дамате».

Причиной тому стало повреждение системы обеспечения микроклимата на площадке откорма птицы на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. В связи с этим производителю пришлось в срочном порядке переместить поголовье на досрочный убой и переработку.

Поставки индейки «Индилайт», согласно источнику газеты «Ведомости», снизятся примерно на три тысячи тонн в месяц.

Напомним, что производство скота и птицы на убой с января по сентябрь 2024 года увеличилось почти на 50 % в Псковской области. Так, на конец сентября поголовье птиц составило 1 млн 638,6 тысячи голов.