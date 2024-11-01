Производство скота и птицы на убой увеличилось в Псковской области почти на 50%

15:20, 01 ноября 2024, ПАИ

334,5 тысячи тонн птицы и скота на убой произвели в Псковской области с января по сентябрь нынешнего года, что на 48,5 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

За девять месяцев также произведено 175,9 тысячи тонн молока (рост на 4,7 %) и 63,4 миллиона штук яиц (уменьшение на 6,8 %).

На конец сентября 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составляло 58,9 тысячи голов, из которых коров – 29,9 тысячи, свиней – 1 млн 598,2 тысячи, овец и коз – 22 тысячи и птицы – 1 млн 638,6 тысячи голов.

По сравнению с сопоставимой датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,5 %, коров – на 2,2 %, овец и коз – на 14,8 %, птицы – на 3,5 %. Поголовье свиней, напротив, увеличилось на 47,8 %.