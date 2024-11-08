Самые подорожавшие молочные продукты назвали в Псковской области

13:14, 08 ноября 2024, ПАИ

Наиболее подорожавшие молочные продукты с 28 октября по 5 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности подорожало на 2,56 %, а пастеризованное – на 1,54 %. Также подорожали сыры сычужные твёрдые и мягкие на 2,28 %.

Напомним, что о причинах роста цен на молочные продукты рассказали псковские эксперты в сфере аграрной промышленности.