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О механизмах психики, отклонениях и страхах рассказала специалист в программе «Анамнез». Главное

Врач-психиатр Ольга Паскарь стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 8 ноября.

Ольга Паскарь. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • об увлекательности своей профессии: «Каждый раз знакомлюсь с чьим-то внутренним миром и будто кино смотрю. Это очень увлекательно»;
  • психотерапевты никогда не диктуют, как человек должен себя вести в той или иной ситуации. «Наша задача – через вопросы навести человека на выводы. А потом человек научится этому способу и будет справляться сам»;
  • в Пскове есть пациенты и пациентки, которые боятся мостов [гефирофобия. – ПАИ]. Люди чувствуют, что мост немного вибрирует, раскачивается от движения машин например, и это вызывает у них чувство паники и тревоги. Этот страх можно лечить психотерапией, но «процесс получается долгий и муторный, поэтому многие выбирают таблетку в качестве лечения»;
  • у современных пациентов психиатров изменилась фабула бреда. Если лет 50 назад люди могли утверждать, что за ними следят спецслужбы, что вокруг шпионы, то сейчас, например, есть случаи, когда пациентка заявляет, что сосед сверху повесил в её квартире камеры и транслирует её жизнь всему миру онлайн;
  • провоцирующие факторы психиатрических заболеваний всегда разные. Где-то это генетика, где-то жизненные потрясения – поступление в вуз, любовь, беременность, роды, развод, пенсия – и здоровая или нездоровая ответная реакция организма на них. Если вам не по себе, вы нервничаете и переживаете, плохо спите, это всегда повод обратиться к врачу;
  • пожилых псковичей приводят к психиатру родственники, молодые приходят сами, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке;
  • для многих девушек еда становится врагом. При этом мужчины к себе более лояльны, женщины чрезмерно завышают планку и портят себе жизнь.

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