Мёртвого мужчину нашли у озера в Порховском районе
Тело погибшего 51-летнего мужчины нашли на берегу озера Лучно в Порховском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Ранее мужчину искали водолазы областной службы спасения.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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