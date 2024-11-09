Мёртвого мужчину нашли у озера в Порховском районе

12:21, 09 ноября 2024, ПАИ

Тело погибшего 51-летнего мужчины нашли на берегу озера Лучно в Порховском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Ранее мужчину искали водолазы областной службы спасения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.