Более 220 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от гриппа
Более 220 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«Кампания по иммунизации против гриппа продолжается. В регионе уже привились 223 736 человек», – отметили в ведомстве.
Оптимальным периодом проведения прививок против гриппа является время с сентября по ноябрь, подчеркнули специалисты. «Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, в 2024 году заменён один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа А (H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».
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