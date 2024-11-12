Более 220 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от гриппа

16:55, 12 ноября 2024, ПАИ

Более 220 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Кампания по иммунизации против гриппа продолжается. В регионе уже привились 223 736 человек», – отметили в ведомстве.

Оптимальным периодом проведения прививок против гриппа является время с сентября по ноябрь, подчеркнули специалисты. «Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в 2024 году заменён один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа А (H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».