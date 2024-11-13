Гражданин Эстонии рассказал, почему переехал в Россию и выбрал Псковскую область

13:17, 13 ноября 2024, ПАИ

Гражданин Эстонии рассказал корреспонденту ПАИ, почему переехал в Россию и выбрал для жизни Псковскую область.

«Я проживал в Эстонии, которая славится своей русофобией на государственном уровне, поэтому 12,5 лет назад переехал в Финляндию. До октября 2021 года там было поспокойнее, затем и там в СМИ началась антироссийская кампания. Про Россию рассказывали небылицы, которые невозможно было смотреть и слушать. За полгода до начала СВО «чернуха» лилась просто жуткая. И вот буквально за эти месяцы общественное мнение в Финляндии кардинально поменялось: 80% населения страны промыли мозги. После начала СВО стало ещё хуже», – констатировал мужчина.

По его словам, в тот момент у него начались проблемы со здоровьем. «Я полгода ждал операцию, а иначе бы тут же поехал и присоединился к ребятам в зоне СВО. Ещё год после операции я восстанавливался. Весной почувствовал себя лучше, оформил электронную визу, поехал в Россию, пошёл в московский пункт отбора на контрактную службу, но медкомиссия меня не пропустила. Возвращаться ни в Эстонию, ни в Финляндию я не хочу. Там ситуация усугубляется с каждым днём, в том числе в экономическом плане, к тому же с моими взглядами на работу устроиться просто нереально. Людей в Финляндии увольняют только за то, что они имеют русскую фамилию, говорят на русском или с русским акцентом. А за Россией будущее», – уверен новый житель страны.

По его словам, знакомые посоветовали подать документы на временное убежище в России. «Я собрал все документы, получил новый статус, теперь могу работать, открывать свой бизнес. Олег Иванов, сооснователь эстонской партии Koos/«Вместе», предложил мне поехать в Псков и заниматься здесь вопросами землячества, то есть помогать людям, которые только переезжают в Россию. Мне, так как я всё это прошёл сам, будет проще. Сейчас, по правде говоря, всё несколько запутанно и нужен человек, который бы людям объяснил алгорит их действий. Этот проект планируем запустить в 2025 году. А сейчас я ищу работу, хочу принять участие в программе по переселению соотечественников, хочу работать, хочу учиться, хочу найти любимую девушку, хочу детей. Мне 51 год. Ещё не поздно. Сейчас проживаю в Ленинградской области, но планирую переехать в Псковскую область», – заключил переселенец.