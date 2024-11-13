Сенатор Алексей Наумец встретился с семьями бойцов СВО в Дедовичах

18:57, 13 ноября 2024, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец побывал в Дедовичах, где встретился с семьями бойцов СВО сегодня, 13 ноября. Об этом пишет газета «Коммуна».

Вместе с ним приехали также представители военного комиссариата, регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», органов местного самоуправления.

«У нас сегодня главная задача – чтобы мы как можно больше вопросов смогли решить сразу же здесь. Верховный главнокомандующий сказал, что сейчас главная задача – это наша победа в зоне специальной военной операции. А военнослужащие и те, кто с оружием в руках защищает интересы страны, – это цвет нашей нации, это элита. Особое внимание нужно уделить и им самим, и членам их семей», – подчеркнул Алексей Наумец.

Жёны и матери военнослужащих в ходе беседы затронули важные вопросы для всех родственников участников СВО, в том числе связанные с мерами поддержки этой группы населения.

«У вас в районе работает Татьяна Петроченко, ответственный представитель фонда «Защитники Отечества». Видно, что она болеет душой за каждого из вас. Если есть вопросы, сразу обращайтесь к ней», – обратил внимание Алексей Наумец.

Выезды команды специалистов во главе с сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом в муниципалитеты региона продолжатся.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями региона в Совете Федерации Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, чтобы обсудить наиболее важные для области направления совместной работы.