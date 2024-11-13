Случаев заражения опасным вирусом Коксаки в Псковской области не выявлено

17:42, 13 ноября 2024, ПАИ

Ни одного случая заболевания вирусом Коксаки не зарегистрировали в Псковской области в нынешнем эпидемиологическом сезоне, рассказала главный внештатный эпидемиолог регионального комитета по здравоохранению Ирина Семёнова в прямом эфире ЦУР сегодня, 13 ноября.

«Энтеровирусная инфекция – инфекция сезонная, потому что одним из способов подержания микроорганизмом своей жизнеспособности, сохранения в природе является размножение его в организме», – отметила она.

По словам специалиста, различают энтеровирусы групп A, B и C. «Коксаки относят как к A-группе, так и к B-группе. Их до 34 серотипов. Обнаружены вирусы Коксаки были в США в середине прошлого века. Есть ещё вирусы ECHO – 23 серотипа. ECHO – это цитопатогенные кишечные, человеческие вирусы-сироты. Почему сироты – потому что, обнаружив их в организме, не могли связать с причиной заболеваемости у человека. Они отличаются большим полиморфизмом клинического течения», – пояснила Ирина Семёнова.

В Псковской области в 2024 году фиксируется рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, но вируса Коксаки не зарегистрировано, отметила эпидемиолог. «Мы мониторим эту ситуацию. У нас четыре энтеровируса было обнаружено методом ПЦР. Было госпитализировано шесть пациентов. В основном болеют дети до 14 лет», – сказала она.

Инкубационный период вируса Коксаки составляет до недели, уточнила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. «Особенностью в клинике являются симптомы от температуры до сыпи. Температура может достигать высоких цифр, рвота, тошнота, кишечный синдром. Причём развитие интоксикации происходит часто с двухволновой лихорадкой. Это является особенностью. Сочетание как катаральных, так желудочно-кишечных проявлений не может остаться без внимания как родителей, так и самого пациента», – сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространение в России заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, не наблюдается.