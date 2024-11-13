В Псковской области обновлено 37 км гравийных дорог

18:14, 13 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было обновлено около 37 километров гравийных дорог регионального значения. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Дедовичском районе были проведены работы по приведению в нормативное состояние 3,6 километров дороги Дедовичи – Алексино. В Дновском муниципальном образовании был завершён ремонт участка трассы Выскодь – Заячья Гора – Белая протяжённостью 3,69 километров. В Опочецком муниципальном образовании были отремонтированы около 8 километров дороги Мякишево – Глубокое – Горькухино. В Печорском муниципальном образовании было приведено в нормативное состояние гравийное покрытие протяжённостью 6,8 километров на участке Сенно – Новый Изборск – Печки.

В Псковском и Палкинском районах были проведены работы по приведению в нормативное состояние трёх участков дороги Быстроникольское – Черская протяжённостью около 15 километров.

Специалисты восстановили профиль дороги, уложили покрытие из щебёночно-песчаной смеси на проезжей части и съездах, отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Также были приведены в нормативное состояние существующие остановочные и посадочные площадки.

Все пять объектов были официально приняты и введены в эксплуатацию.