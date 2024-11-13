Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:02, 14 ноября 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 13 ноября произошло возгорание на улице Коммунаров в Дедовичах. В торговом павильоне огнём повреждён холодильник. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. Пожарные пресекли распространение огня на соседний торговый павильон.

Также на улице Островских Молодогвардейцев в Острове произошло возгорание в легковом автомобиле Renault Espase 1991 года выпуска. Огнём повреждён моторный отсек. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, на улице Труда в Пскове горел автомобиль Pego Partner 2008 года выпуска. В нём выгорел моторный отсек. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Помимо этого, два контейнера горели на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.