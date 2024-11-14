Самообеспеченность яблоками в России может превысить 85%

13:30, 14 ноября 2024, ПАИ

Самообеспеченность яблоками в России может превысить 85 % в 2025 году, а по итогам 2024 года составит 79,3 %. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

Объём рынка в этом сельскохозяйственном году составит около двух миллионов тонн. «Среднедушевое потребление будет находиться на уровне 13,8 килограмма, а самообеспеченность составит 79,3 %. В следующем сельхозгоду можно прогнозировать восстановление объёма рынка за счёт наращивания производства и роста самообеспеченности более 85 %», – поделился Леонов.

В связи с поступлением на прилавки новой продукции урожая оптовые цены на фрукт снижались с конца июля и до начала сентября 2024 года. Ближе к октябрю произошло подорожание, так как сборы урожая сократились, а импорт стал дороже, отметил эксперт.

Напомним, что в Псковской области планируют увеличить площадь фруктовых садов более чем в два раза к 2028 году. Площадь достигнет одной тысячи гектаров, а аграрии выведут новые сорта яблок и увеличат производство фруктов.