Более чем в два раза увеличат площадь фруктовых садов в Псковской области к 2028 году

12:16, 26 июня 2024, ПАИ

Более чем в два раза увеличат площадь фруктовых садов сельхозпроизводители в Псковской области к 2028 году, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова.

Площадь фруктовых садов в Псковской области достигнет одной тысячи гектаров. Аграрии выведут новые сорта яблок, увеличат производство фруктов и наладят их поставки в регионы Центральной и Северо-Западной части России.

«Будут высаживаться яблони, груши и ягодные кустарники. Эту работу ведут крестьянско-фермерские хозяйства, то есть представители малого и среднего предпринимательства. Будет выращиваться около 100 сортов яблок», – рассказал Николай Романов.

Ранее основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове и сообщил, что за неделю в Пушкиногорье высадили более 19 тысяч яблонь.