Продажи моллюсков в России выросли на 25%

16:03, 14 ноября 2024, ПАИ

Россияне стали чаще есть моллюсков, что поспособствовало росту их производства и импорта. Об этом пишет РБК со ссылкой на всероссийскую организацию рыбопромышленников и аналитическую компанию NTech.

Так, согласно данным NTech, продажи всех видов моллюсков с января по июль 2024 года выросли на 19 % в натуральном выражении и на 25 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По расчётам Росстата, которые проанализировали в ВАРПЭ, российские рыбопромышленники выпустили 31,9 тысячи тонн моллюсков и беспозвоночных с января по сентябрь нынешнего года, что на 77,5 % больше, чем в 2023 году. Производство сушёных, мороженых, солёных моллюсков или в рассоле за этот же период выросло до 64,4 тысячи тонн – на 29,4 % к прошлому году.

«Паназиатская кухня всё больше проникает в меню россиян независимо от уровня достатка», – объяснили в ВАРПЭ повышенный спрос. Кухня стала популярна у людей не только в ресторанах, но и для приготовления в домашних условиях.

Напомним, что к декабрю цена на икру лососёвых может вырасти на 13–15 %, достигнув 13 тысяч рублей за килограмм. Это будет её максимум, так как за большими повышениями последует сокращение продаж продукта.