Цену за килограмм красной икры к Новому году назвали россиянам

12:53, 14 ноября 2024, ПАИ

К Новому году цена за килограмм красной икры может достигнуть 13 тысяч рублей, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Татьяну Суворову.

Существенное подорожание связано с инфляцией, в том числе и на потребительском рынке, повышением цен на производство банок для продукта, а также снижением улова в три раза в нынешнем году, считает Суворова.

Цена на икру лососёвых к первому месяцу зимы может вырасти на 13–15 %, так она может достигнуть 13 тысяч рублей за килограмм. Однако более существенных скачков не ожидается, так как иначе сократятся продажи продукта, добавила эксперт.

Напомним, что объём производства лососёвой икры напрямую связан с объёмами вылова. В этом году планировалось выловить около 320 тысяч тонн лососёвых, однако удалось намного меньше – всего 230 тысяч тонн.