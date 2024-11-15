Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Дмитрий Чернышенко заявил о важности подготовки стандартов по повышению качества детского питания в школах

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание рабочей группы. Оно было посвящено установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Дмитрий Чернышенко заявил о важности подготовки стандартов по повышению качества детского питания в школах. Фото: пресс-служба Правительства РФ

В мероприятии приняли участие представители Госдумы, рабочей группы Минпросвещения России, Россельхознадзора, УФАС и другие.

В ходе заседания участники обсудили мониторинг и улучшение системы организации горячего питания в образовательных учреждениях и анализ выявленных случаев нарушения.

Дмитрий Чернышенко сделал акцент на необходимости активизировать использование цифровых сервисов для сбора обратной связи и дополнительно разобрать положительные примеры регионов.

Президент России Владимир Путин всегда делает особый акцент на благополучии детей, обратил внимание Дмитрий Чернышенко. Организация питания в школах и детских лагерях играет ключевую роль в обеспечении качества жизни и здоровья детей, подчеркнул вице-премьер.

Правительство России совместно с Госдумой РФ, регионами и научными учреждениями активно занимается этой проблемой, заметил Дмитрий Чернышенко. «Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик», – заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

Дмитрий Чернышенко заявил о важности подготовки стандартов по повышению качества детского питания в школах
15 ноября 2024

Изменятся ли отношения России и США после победы Трампа, оценил Александр Голышев
14 ноября 2024

Андрей Маковский и Ольга Федосеенко участвуют в заседании Палаты молодых законодателей
14 ноября 2024

Николай Кузьмин* лишён статуса депутата Завеличенской волости
13 ноября 2024

Путин проведёт прямую линию и пресс-конференцию во второй половине декабря
13 ноября 2024

Глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов принёс присягу
12 ноября 2024

Какие задачи будут стоять перед администрацией Бежаницкого округа, рассказала Елена Иванова
12 ноября 2024

Сергей Михеев и Елена Иванова станут гостями программы «Оглавление»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...