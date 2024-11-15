Дмитрий Чернышенко заявил о важности подготовки стандартов по повышению качества детского питания в школах

11:26, 15 ноября 2024, ПАИ

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание рабочей группы. Оно было посвящено установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В мероприятии приняли участие представители Госдумы, рабочей группы Минпросвещения России, Россельхознадзора, УФАС и другие.

В ходе заседания участники обсудили мониторинг и улучшение системы организации горячего питания в образовательных учреждениях и анализ выявленных случаев нарушения.

Дмитрий Чернышенко сделал акцент на необходимости активизировать использование цифровых сервисов для сбора обратной связи и дополнительно разобрать положительные примеры регионов.

Президент России Владимир Путин всегда делает особый акцент на благополучии детей, обратил внимание Дмитрий Чернышенко. Организация питания в школах и детских лагерях играет ключевую роль в обеспечении качества жизни и здоровья детей, подчеркнул вице-премьер.

Правительство России совместно с Госдумой РФ, регионами и научными учреждениями активно занимается этой проблемой, заметил Дмитрий Чернышенко. «Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик», – заключил он.