Дмитрий Чернышенко заявил о важности подготовки стандартов по повышению качества детского питания в школах
Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание рабочей группы. Оно было посвящено установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В мероприятии приняли участие представители Госдумы, рабочей группы Минпросвещения России, Россельхознадзора, УФАС и другие.
В ходе заседания участники обсудили мониторинг и улучшение системы организации горячего питания в образовательных учреждениях и анализ выявленных случаев нарушения.
Дмитрий Чернышенко сделал акцент на необходимости активизировать использование цифровых сервисов для сбора обратной связи и дополнительно разобрать положительные примеры регионов.
Президент России Владимир Путин всегда делает особый акцент на благополучии детей, обратил внимание Дмитрий Чернышенко. Организация питания в школах и детских лагерях играет ключевую роль в обеспечении качества жизни и здоровья детей, подчеркнул вице-премьер.
Правительство России совместно с Госдумой РФ, регионами и научными учреждениями активно занимается этой проблемой, заметил Дмитрий Чернышенко. «Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик», – заключил он.
Дмитрий Чернышенко заявил о важности подготовки стандартов по повышению качества детского питания в школах
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