Более 150 человек получили химическое отравление в Псковской области за девять месяцев

11:56, 15 ноября 2024, ПАИ

151 человек получил химическое отравление в Псковской области за девять месяцев, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего среди отравившихся 82 мужчины и 69 женщин.

По информации ведомства, преобладают отравления лекарственными препаратами – 35,8 %. Отравления спиртосодержащей продукцией составили 22,5 %, наркотическими веществами – 12,6 %, другими мониторируемыми видами – 29,1 %.

Отравления курительными смесями не зарегистрированы.

Большинство отравлений – случайные (с целью опьянения или ошибочный приём, при самолечении, побочном действии лекарств или их непереносимости), реже – преднамеренные или неопределённые.

Среди детей до 14 лет количество отравлений составило 29. Основная причина – ошибочный приём лекарственных препаратов. Среди подростков 15–17 лет зарегистрировано шесть отравлений, все – лекарственными препаратами.

Массовые отравления в первом полугодии 2024 года не зарегистрированы, уточнили в пресс-службе.